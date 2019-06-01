  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:46 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الرئيس السيسى : لم يعد مقبولاً السكوت على هذا الأمر الخطير

الترجي

بعد فضيحة مدوية.. الترجي يتوّج بأبطال إفريقيا للمرة الرابعة

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

11 قتيلا و6 جرحى جرّاء طلاق نار بفيرجينيا الأمريكية

مدبولي

لهذه الأسباب.. الحكومة تلغي «القومي لمكافحة وعلاج الإدمان»

الملك سلمان

الملك سلمان: هؤلاء متورطون في الاعتداء على المملكة

الدولار

بعد تراجعه.. قرار حكومي جديد تجاه الدولار

البرلمان

البرلمان يرد على تقرير «هيومن رايتس»: منظمة مأجورة

جروس

أول تعليق لـ«جروس» بعد رحيله عن الزمالك

صرف المعاشات

«التضامن» تفاجئ أصحاب المعاشات بمناسبة العيد

بن سلمان

فيديو.. ماذا فعل «بن سلمان» مع رئيس وزراء قطر؟

11 قتيلا و6 جرحى جرّاء طلاق نار بفيرجينيا الأمريكية

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"

#

"أديب": لم يعد هناك مكان آمن من الإرهاب في العالم

#

جرحى بإطلاق نار قرب كنيس يهودي بكاليفورنيا

#

الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ثلجي إلى 11 قتيلا

قتل 11 شخصًا، وأصيب 6 آخرون بجروح؛ جراء إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية، مساء الجمعة.
جاء ذلك بحسب ما نشرته العديد من الصحف المحلية في أخبار لها حول الحادث.
وذكرت المصادر أن أحد العاملين في بلدية فرجينيا بيتش دخل مبنى البلدية بعد الظهر، وأطلق النيران بشكل عشوائي على المتواجدين فيه.
رئيس إدارة الشرطة، جيمس جيرفيرا، ذكر في بيان له حول الحادث أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 6 آخرين، مشيرًا إلى مقتل منفذ الاعتداء، دون أن يوضح ما إذا كان من ضمن العدد الإجمالي للقتلى أم لا.
بدورها نشرت إدارة شرطة فرجينيا بيتش سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة.
وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها حول الحادث لمعرفة ملابساته ودوافعه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الترجي التونسي: الجيل الحالي صنع الذهب
» رسميًا.. سموحة يجدد تعاقده مع حسام حسن
» فوضى وأزمة في إياب نهائي أبطال إفريقيا بسبب "الفار"
» الملك سلمان: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى
» فيديو.. موقف غريب للقذافى مع مطرب شهير
» داعية سلفي: لا يجوز بيع الألعاب النارية في العيد
» كأس العالم للشباب.. فرنسا ومالي يتأهلان للدوري لدور الـ16
» 400 ألف مصلّ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
» صورة.. نجم الزمالك يذبح عجلًا لفك النحس
» السعودية عن الأزمة مع قطر: هناك حل
» السعودية: 7.2 ملايين أدوا مناسك العمرة الموسم الجاري

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان