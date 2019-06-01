السيسي: مصر ستستضيف المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة 2020.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستستضيف المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة عام 2020.



وقال الرئيس السيسي- في كلمته أمام الدورة الـ 14 لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم -:«في إطار حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة، ومواكبة التحديات الجديدة في عصرنا، وتأكيداً للأولوية التي نوليها للقضايا الاجتماعية والثقافية، خاصةً تمكين وتعزيز دور المرأة، فقد حرصت مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة بالقاهرة، ونتطلع لأن تمثل المنظمة نافذة هامة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، ودعم وبناء قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال بالاستفادة من التجربة المصرية الفريدة في مجال المشاركة المجتمعية والسياسية للمرأة، كما يهمني أن أعلن أن مصر ستستضيف المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة عام 2020».