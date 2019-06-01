  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:19 ص
بحث متقدم
القمة الإسلامية باسطنبول

بيان ناري للقمة الإسلامية بشأن "صفقة القرن"

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى : لم يعد مقبولاً السكوت على هذا الأمر الخطير

الترجي

بعد فضيحة مدوية.. الترجي يتوّج بأبطال إفريقيا للمرة الرابعة

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

11 قتيلا و6 جرحى جرّاء طلاق نار بفيرجينيا الأمريكية

مدبولي

لهذه الأسباب.. الحكومة تلغي «القومي لمكافحة وعلاج الإدمان»

الملك سلمان

الملك سلمان: هؤلاء متورطون في الاعتداء على المملكة

الدولار

بعد تراجعه.. قرار حكومي جديد تجاه الدولار

البرلمان

البرلمان يرد على تقرير «هيومن رايتس»: منظمة مأجورة

جروس

أول تعليق لـ«جروس» بعد رحيله عن الزمالك

صرف المعاشات

«التضامن» تفاجئ أصحاب المعاشات بمناسبة العيد

بيان ناري للقمة الإسلامية بشأن "صفقة القرن"

عرب وعالم

القمة الإسلامية باسطنبول
القمة الإسلامية باسطنبول

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بيان من الرئاسة بشأن مشاركة "السيسى" فى قمم مكة

#

وكالة أمريكية تكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن

#

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

#

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

أكدت القمة الإسلامية في دورتھا الـ14 العادية، التي اختتمت في مكة المكرمة فجر السبت، رفض أي مقترح للتسوية السلمية لا ينسجم مع حقوق الفلسطينيين، موجهة الشكر لتركيا على جهودها المقدرة خلال الرئاسة السابقة للقمة (2016-2019)
جاء ذلك وفق البيان الختامي للقمة، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، والذي خلا من إدانة صريحة لإيران، إحدى دول منظمة التعاون الإسلامي الـ57.
وأعرب مؤتمر القمة، التي انعقدت تحت عنوان "يدا بيد نحو المستقبل" عن "التقدير للجمهورية التركية لرئاستها الناجحة للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي".
كما أعرب عن "التقدير للقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولاسيما فيما يتعلق بتنظيم قمتين إسلاميتين استثنائيتين بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف".
وشدد على "مركزية قضية فلسطين (..) ورفض وإدانة بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".
ودعا "الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية الصادرة عن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول في 18 مايو/آيار 2018".
وشدد مؤتمر القمة "رفض أي مقترح للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
وتحشد واشنطن، حاليا، لمؤتمر دولي مقرر عقده البحرين، يونيو/حزيران المقبل؛ بهدف بحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف بـ"صفقة القرن" التي يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها عقب شهر رمضان، وفق إعلام أمريكي.
ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع القدس واللاجئين.
وانطلقت قمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتھا الـ14 العادية، برئاسة السعودية، بعد ساعات من انعقاد مماثل لقمتين عربية وخليجية دعت لهما السعودية، وغلب على بيانهما الختاميين، انتقاد "إيران" بشكل صريح.
وكانت السعودية دعت لقمتين طارئتين خليجية وعربية عقدتا منتصف ليل الخميس الجمعة؛ لبحث مواجهة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.
وعلا صوت انتقاد إيران في بياني القمتين، وسط اعتراض عراقي على بيان القمة العربية، بجانب رفض من طهران مماثل للبيان ونفي لصحة ما جاء به من اتهامات لاسيما التدخل في شؤون دول المنطقة.
ومؤخرا، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يهاجم زوجة الأمير هاري بسبب هذا الأمر
» نهائي أبطال إفريقيا 2019.. انسحاب وفوضى وغياب عن الميداليات
» عباس: الأقصى يتعرض هذه الأيام لمخططات إسرائيلية
» مدرب الترجي التونسي: الجيل الحالي صنع الذهب
» فيديو.. ماذا فعل «بن سلمان» مع رئيس وزراء قطر؟
» رسميًا.. سموحة يجدد تعاقده مع حسام حسن
» فوضى وأزمة في إياب نهائي أبطال إفريقيا بسبب "الفار"
» الملك سلمان: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى
» فيديو.. موقف غريب للقذافى مع مطرب شهير
» داعية سلفي: لا يجوز بيع الألعاب النارية في العيد
» 400 ألف مصلّ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • شروق

    04:56 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان