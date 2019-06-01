» فنان شهير: أريد الانتحار لأنني أخاف "موت الفجأة"

01 يونيو 2019 - 08:31 ص

كشف الفنان العالمي ألن ديلون أنه يكره "موت الصدفة" أو "موت الفجأة" ، مؤكدًا أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى ، وذلك على هامش تكريمه في مهرجان كان.



وقال "ديلون" في المهرجان: "أقدر تكريمكم لي .. لكنكم تكرمون إنسانًا متوفي ، لكنه حصل على حياته بالفعل".



وأضاف: "أريد الحصول على مساعد ليسهل عليّ لحظات الموت أو الانتحار".



واستدرك: "أود الدخول إلى غرفة الموت الرحيم وسأختار بنفسي الأشخاص الذين أود رؤيتهم في لحظات الموت".



وألن ديلون هو ممثل فرنسي من مواليد 8 نوفمبر 1935 في ضاحية من ضواحي باريس، اسمه الحقيقي "ألان فابيان موريس مارسيل ديلون"، تزوج من الممثلة الفرنسية ناتالي ديلون عام 1964 وانفصلا عام 1969 بعد أن أنجبا طفلا، بعدها تزوج الممثلة روزالي فان بريمين عام 1987 لينفصلا عام 2011 أيضا بعد أن أنجبا طفلان.

