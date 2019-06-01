أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

متابعات
استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية في العديد من البنوك، فجاءت سعر العملة الخضراء بالبنوك كالآتى:
البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.81 16.91
البنك العقاري المصري العربي 16.79 16.89
بنك الإستثمار العربي AIB 16.79 16.89
البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.78 16.88
البنك الأهلى اليونانى 16.78 16.88
بنك مصر إيران التنمية 16.76 16.86
البنك الأهلي المصري 16.75 16.85
بنك مصر 16.75 16.85 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.75 16.85
البنك المركزى المصرى 16.75 16.87
بنك المشرق 16.74 16.84
بنك التنمية الصناعية 16.74 16.84
بنك بلوم 16.74 16.84
اتش اس بى سى HSBC 16.74 16.84
كريدى أجريكول 16.73 16.83
البنك المصرى الخليجى 16.73 16.83
بنك قناة السويس 16.73 16.83
بنك البركة 16.73 16.83
البنك العربي الأفريقي الدولى 16.73 16.83
بنك الكويت الوطني NBK 16.73 16.83
بنك الإسكندرية 16.72 16.82
المصرف المتحد 16.72 16.82
بنك التعمير والإسكان 16.72 16.82
المصرف العربى الدولى 16.71 16.81
البنك التجاري الدولي (CIB) 16.70 16.80
بنك عودة 16.70 16.80
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