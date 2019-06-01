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اجتماع مهم بـ"الأهلى" لبحث إمكانية استكمال الدورى

الرياضة

مجلس الأهلى
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اجتماع مهم بـ «الأهلى» لحسم مباراة بيراميدز

يعقد محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مهما لبحث إمكانية استكمال الدورى المصرى بعدما أعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباريات النادى عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر تنظيمها بمصر.

وتمسك مسئولو الأهلي بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا، ويرفض المجلس التراجع عن القرار الذي سبق وتم اتخاذه الجمعة قبل الماضي بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي مباراة للفريق لما بعد أمم أفريقيا.

وينوي المجلس الحفاظ على حقوق النادي خاصة أن اتحاد الكرة أعلن أنه سيتواصل مع جميع الأندية قبل إعلان جدول مواعيد الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري من أجل الحصول على استفساراتهم بخصوص هذا الأمر.

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