شاهد.. ما رصدته الكاميرات لـ"بن سلمان" في القمة الإسلامية

متابعات - أمينة عبد العال
رصدت الكاميرات بعض اللقاءات الجانبية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال أحاديثه مع ملوك ورؤساء الدول العربية، على هامش القمة الإسلامية المنعقدة حاليًا بمدينة مكة المكرمة في السعودية.
وظهر محمد بن سلمان في حديث مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عند وصوله إلى قصر الصفا بمكة.
?? #فيديو | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في حديث مع أمير #الكويت في قصر الصفا بـ #مكة.— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) 31 مايو 2019
#القمة_الإسلامية_بمكة
#قمم_مكة
https://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/7m7SC8cgii
كما التقى محمد بن سلمان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
??#فيديو | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس #القمة_الإسلامية_بمكة#عكاظ #قمم_مكةhttps://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/m0CxD8Fcus— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) 31 مايو 2019
ورصدت الكاميرات أيضا حديث باسم لولي العهد مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، والشيخ ناصر بن حمد.
?? #فيديو| #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في حديث ودي مع رئيس وزراء لبنان والشيخ ناصر بن حمد.#القمة_الإسلامية_بمكة— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) 31 مايو 2019
#عكاظ #قمم_مكة https://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/BgSULX2A49
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