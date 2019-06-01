شاهد.. ما رصدته الكاميرات لـ"بن سلمان" في القمة الإسلامية

01 يونيو 2019 - 09:42 ص

رصدت الكاميرات بعض اللقاءات الجانبية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال أحاديثه مع ملوك ورؤساء الدول العربية، على هامش القمة الإسلامية المنعقدة حاليًا بمدينة مكة المكرمة في السعودية.

وظهر محمد بن سلمان في حديث مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عند وصوله إلى قصر الصفا بمكة.







كما التقى محمد بن سلمان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.











ورصدت الكاميرات أيضا حديث باسم لولي العهد مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، والشيخ ناصر بن حمد.





