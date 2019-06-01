رعب فى الشرقية بعد ذبح شقيقتين داخل منزلهما

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لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة فيما أصيبت شقيقاتها بجرح قطعى فى الرقبة داخل مسكنهما بقرية النخاس مركز الزقازيق بالشرقية، حيث عثر عليهما مصابتين بجروح قطعية بالرقبة وتوفيت الأولى ونقلت الثانية إلى المستشفى.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على طفلتين مذبوحتين داخل مسكنها بقرية النخاس دائرة مركز الزقازيق، وانتقل ضباط مباحث مركز الزقازيق إلى موقع الحادث لفحص البلاغ ومعرفة ملابسات الجريمة.

وتبين من التحريات العثور على "إيمان ح ال إ" 13 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادى، مصابة بجرح قطعى بالرقبة، وشقيقتها البالغة من العمر 11 سنة مصابة بجرح قطعى بالرقبة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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