يجوز للمرأة الاعتكاف بالمسجد.. بشرط

01 يونيو 2019 - 10:16 ص

أكد الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أنه يجوز للمرأة الاعتكاف في المسجد بشرط الرجوع إلى زوجها وموافقته.



وأوضح "عبد الجليل"، خلال حواره ببرنامج "مصر أحلى"، المذاع على فضائية "المحور" أن المرأة ليس مطلوبًا منها الجلوس في المساجد حتى الشروق لتأخذ أجر الحج والعمرة، وليس مطلوبًا منها المكوث في المسجد للصلاة مثل الرجل، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تعتكف المرأة في منزلها.



وتابع وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن مهمة المرأة الأساسية هي حسن معاشرتها لزوجها ورعاية منزلها، موضحًا أن المرأة تتقرب إلى الله ويفتح لها أبواب الجنة الثمانية بحسن معاشرتها لزوجها.

