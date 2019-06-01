أول رد فعل من "كاف" بشأن مباراة الترجي والوداد

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دعا الكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف" لاجتماع طارئ الثلاثاء المقبل، لمناقشة أزمة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي التي أقيمت أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانسحب الفريق المغربي وتوج الترجي بطلاً للبطولة للعام الثاني على التوالي.

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا فضيحة تحكيمية، حينما أحرز وليد الكرتي مهاجم فريق الوداد هدفاً صحيحًا في شباك الترجي،  وألغى حكم اللقاء بكاري جاساما هدف الوداد بداعي التسلل إلا أن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة الهدف، ليحتج الجهاز الفني والإداري للفريق المغربي على الجامبي مطالبين بالعودة لتقنية الفيديو.


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