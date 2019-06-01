وسيم يوسف يهاجم داعية كويتي شهير.. السب صادم

شن الداعية الإماراتي، المثير للجدل، وسيم يوسف، هجومًا شرسًا على الداعية الكويتي، أحمد القطان، وذلك من خلال عرض مقاطع فيديو للأخير تبين تصريحاته المتناقضة بخصوص عدة أمور فقهية، كالغناء وغيرها.

وكتب "يوسف" على حسابه الرسمي على تويتر: "يسرقون أعمارنا.. ثم يعتدلون!

#أحمد_القطان عام 1997 كان يبتهل على منبر الجمعة بالدعاء على المطربين ويقول: "اللهم أصبه في عرضه وولده".

وتابع: "وفي عام 2019 يصرح الآتي.. الغناء لديهم حلال.. لكنهم يخشون التصريح حتى لا يفقدوا القداسة من أتباعهم".

واستشهد خطيب مسجد زايد في الإمارات، بمقاطع فيديو لـ"القطان" تبين تناقضه حول نفس القضايا.

ويعتبر الشيخ أحمد القطان من الدعاة والخطباء المعروفين، وقد بدأ مسيرته الدعوية أوائل السبعينيات، وكان خطيبًا مدافعًا عن الكويت أثناء الغزو العراقي العام 1990.





