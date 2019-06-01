شاهد.. أمطار غزيرة فى الحرم المكى

متابعات - أمينة عبد العال
شهد الحرم المكي هطول الأمطار على المصلين، مساء أمس وهى الجمعة الأخيرة في رمضان وليلة الـ27 من الشهر الكريم.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق هطول أمطار داخل الحرم المكي.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، الجمعة، تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسحب رعدية.
وبدأت الأمطار بالهطول في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، حيث تحتل تلك الليلة مكانة خاصة في قلوب المسلمين للاعتقاد السائد بارتباطها بليلة القدر.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة، "إن بداية الإنذار في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، ونهايته في الحادية عشرة من مساء الجمعة.
تنبيه - #منطقة_مكة_المكرمة - #بحرة #جدة #خليص— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) 31 مايو 2019
لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط https://t.co/IVGsw8ZhHC
#الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/9pFGrFtzMW
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) 31 مايو 2019
في #ليلة_27.. صحن المطاف يمتلئ بالمعتمرين وزوار بيت الله الحرام?.
?
. pic.twitter.com/uBSB4MHUck
ظهر11:58 ص
فجر
03:17
شروق
04:56
ظهر
11:58
عصر
15:37
مغرب
18:59
عشاء
20:29