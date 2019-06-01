  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

ارشيف

«داعشية» تكشف أسرارًا لأول مرة عن البغدادى

ارشيف

«أسود الأطلس» يهدد بالانسحاب من كان 2019

مجدي يعقوب

مجدى يعقوب : هذه المأساة كانت سببا في دخولي" الطب"

ميدو

"ميدو" يكشف عن واقعة "طعن" محمد صبحي بالسكين

سلطان الموسي

باحث سعودي: مسيلمة الكذاب شخصية عظيمة وليس مهرجًا

صلاح

"ماني" لـ"صلاح": أرجوك افعل هذا الشىء اليوم

أديب

"أديب" يسخر من الزمالك ويطالب الأهلي بهذا الشىء

قهوة

تناول القهوة فى الصباح يؤدى الى الإدمان

المغامسي

"المغامسي" يفجر مفاجأة ويكشف موعد ليلة القدر

فى ليلة القدر.. داعية سعودي: اللهم عليك بأمير قطر

الحياة السياسية

قطر
قطر

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"المغامسي" يفجر مفاجأة ويكشف موعد ليلة القدر

#

فنانة مسيحية: ليلة القدر للجميع .. اللهم ارحمني بالقرآن

#

400 ألف مصلّ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

#

تصريح صادم لـ كاتب سعودي بعد هبوط طائرة قطر بجدة

ترامب

جو بايدن

هاجم الداعية السعودي والمقرب من الديوان الملكي "نايف العساكر" جماعة الإخوان المسلمين وأمير دولة قطر ودعا الله من الانتقام منهم.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "اللهم انتقم من الظالمين حمد بن خليفة وابنه وجماعة الإخوان المسلمين وخليفتهم في ليلة لا أخت لها، وعجل لهم بنكبة لا انتعاش معها، وبعثرةٍ لا إقالة منها، ونغّص نعيمهم، وأرهم بطشتك، وغضبك على الظالمين.

وكان "عسكر" قد هاجم أمير قطر في الكثير من المناسبات علي موقع التواصل، حيث دخل في وقت سابق مشادة كلامية مع العميد المتقاعد شاهين السليطى بالمخابرات القطرية.

وبدأت المعركة عندما صرح العساكر قائلاً: "من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببًا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين".

فرد عليه العميد المتقاعد قائلاً: "اللهم انتقم من السفيه نايف العساكر الذي دعا على قطر أميراً وشعباً.

اللهم اسقم جسده وانقص أجله وخيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال وماله وصحته الى زوال وعافيته الى شر مآل".

كما نشر الداعية السعودى على الفور تدوينة عبر تويتر قائلاً: "قال الفقيه ابن بطال رحمه الله: "ودعاء الظالم لا يستجاب فيمن دعا عليه" أنا قايلكم ألف مرة لا تطلع هذه الأشكال من الشبك.. فضلا رجعوه لأنه رن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"
» رسميًا.. انتقال "بقير" للدورى السعودى عبر بوابة هذا النادى
» "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين
» 4 بنوك تحذر عملاءها من الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم
» إشعال النيران فى السفارة الأمريكية
» بهذه الطريقة.. أوبر تحارب الركاب المزعجين
» مجزرة دموية.. موظف يقتل 11 شخصًا
» صورة نادرة للملك سلمان في صحبة القرآن
» تناول القهوة فى الصباح يؤدى الى الإدمان
» لأول مرة.. جزائري رئيسًا لبلدة إسبانية بفوز ساحق
» ترامب يكشف عن موعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان