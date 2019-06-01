فى ليلة القدر.. داعية سعودي: اللهم عليك بأمير قطر

01 يونيو 2019 - 10:31 ص

هاجم الداعية السعودي والمقرب من الديوان الملكي "نايف العساكر" جماعة الإخوان المسلمين وأمير دولة قطر ودعا الله من الانتقام منهم.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "اللهم انتقم من الظالمين حمد بن خليفة وابنه وجماعة الإخوان المسلمين وخليفتهم في ليلة لا أخت لها، وعجل لهم بنكبة لا انتعاش معها، وبعثرةٍ لا إقالة منها، ونغّص نعيمهم، وأرهم بطشتك، وغضبك على الظالمين.

وكان "عسكر" قد هاجم أمير قطر في الكثير من المناسبات علي موقع التواصل، حيث دخل في وقت سابق مشادة كلامية مع العميد المتقاعد شاهين السليطى بالمخابرات القطرية.

وبدأت المعركة عندما صرح العساكر قائلاً: "من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببًا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين".

فرد عليه العميد المتقاعد قائلاً: "اللهم انتقم من السفيه نايف العساكر الذي دعا على قطر أميراً وشعباً.

اللهم اسقم جسده وانقص أجله وخيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال وماله وصحته الى زوال وعافيته الى شر مآل".

كما نشر الداعية السعودى على الفور تدوينة عبر تويتر قائلاً: "قال الفقيه ابن بطال رحمه الله: "ودعاء الظالم لا يستجاب فيمن دعا عليه" أنا قايلكم ألف مرة لا تطلع هذه الأشكال من الشبك.. فضلا رجعوه لأنه رن".