"المغامسي" يفجر مفاجأة ويكشف موعد ليلة القدر

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المغامسي
المغامسي

متابعات-علا خطاب

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القاهرة

احتفالاً بليلة سابعة وعشرين من رمضان، كشف إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، عن اختلاف أهل العلم على تحديد ليلة القدر، موضحًا أن فريقا يرى أنها ثابتة والأخر يرى أنها تتنقل.

وأوضح "المغامسي "خلال لقاء له في برنامج "منابر النور" الذي يذاع على قناة "أم بس سي" أن بعض العلماء قال إن ليلة القدر تتنقل، مؤكدًا أن هناك طريقين عند أهل العلم.

وتابع: العلماء يرون أن البعض يقول ليلة القدر ثابتة، لكنهم اختلفوا على تعيينها، وجمهورهم على أنها ليلة 27 من رمضان، وبعضهم يرجح إلى أنها ليلة 21، وبعضهم يرجح أنها ليلة 23، مؤكدًا أن المثبتين يدور الأمر عندهم بين هذه الثلاثة.

وأضاف أن من يقول بالتنقل فيقول إن الأحاديث الواردة في الباب، ولا يمكن جمعها على ليلة واحدة فمثلاً: أُبُي يحلف على أنها ليلة 27، وفي حديث آخر أن النبي قال: ”رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، ورؤيا النبي ليلة 21 يسجد في ماء وطين، وجاء حديثاً آخر أنه سجد صبيحة ليلة 23 صلاة الفجر في ماء وطين.

وتابع: هذه الاختلاف في الروايات جعلت بعض العلماء يقول إنها تتنقل، والحق نحن نحتاج إلى شيء مقنع أن نقول أنها تتنقل إلا أن يقال إنها تصبح مرتبطة بـ يوم وليلةً معينة لا بعددها.

وفي نهاية حديثه، بين المغامسي أن له رأياً خاصاً به وهو أنه يرى أنها تتعلق بيوم وليلة لا بعددها، فمثلا ليلة أول يوم “اثنين” في العشر الأواخر، وبالتالي يأتي هذا اليوم بتاريخ مختلف كل عام ليلة 21 أو 22 أو 23 وهكذا، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق باليوم والليلة التي نزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نُبئ النبي ليلة الاثنين، فلو أخذنا بليلة الاثنين وتركنا التواريخ يحصل التنقل والجمع بين الأدلة، وقال إنه لم يجد أحداً من أهل العلم لجأ إلى هذا الرأي.


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