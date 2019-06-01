الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الغد

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض الرؤية صباحا بسبب الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفصة والمتوسطة شمالا.

وأضافت أن الرياح معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر م=ا يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.


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