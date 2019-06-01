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لأول مرة.. سيرك يستعرض فقراته بدون حيوانات

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السيرك

متابعات حنان حمدتو

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وجد سيرك في ألمانيا حلاً ذكيًا حتى يضمن الفرجة دون إثارة أي غضب  من قبل الحاضرين.

وبحسب ما نقل موقع "ساينس نيوز ريبورتر"، فإن السيرك الألماني يعتمد على تقنية "الهولوجرام" لأجل إظهار بعض الحيوانات في صور تسجيدية ثلاثية الأبعاد.

وتنتقد الجمعيات الحقوقية السيرك التقليدي، لأن تدريب بعض الحيوانات، مثل الفيلة والأسود، يتطلب تعريضها للجوع والضرب، لأجل أن تعتاد على القيام ببعض الحركات.

وأظهرت الصور، تجسيدًا لعدد من الحيوانات في السيرك الألماني، مثل الفيل والحصان، وبدا الجمهور مستمتعًا بالعرض على الرغم من عدم مشاركة أي حيوانات حقيقية.

والسيرك الألماني الذي أطلق عليه اسم "سيركوس رونكالي" هو الأول من نوعه في العالم، وتعتمد العروض بشكل كامل على الحاسوب لأجل إظهار صور الحيوانات في شكل مماثل للواقع.

وكان هذا السيرك يقدم عروضًا تقليدية، طيلة عقود، لكنه قرر في الآونة الأخيرة، أن يغير طريقة عمله، واستغنى عن كل الحيوانات التي كانت تتحمل المشقة في سبيل الفرجة.


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