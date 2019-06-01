» 4 بنوك تحذر عملاءها من الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم

01 يونيو 2019 - 11:22 ص

حذرت أربعة بنوك في مصر عملائها بعدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم المصرفية تجنبًا لوقوعهم في محاولات النصب والاحتيال من مجهولين.

وهذه البنوك هى الأهلى ومصر وكريدي أجريكول والعربي الأفريقي.

ووجهت 4 بنوك رسائل عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك أو من خلال الخط الساخن، قالت فيها إنها رصدت تلقي العملاء رسائل وهمية باسم البنك تطلب منهم بعض المعلومات على حساباتهم المصرفية والبطاقة الائتمانية لفوزهم بجائزة وهو ما حدا بها تحذير العملاء من الاستجابة مع هذه الرسائل.

وأرسل بنك مصر- عبر صفحته الرسمية على فيس بوك- تنبيها إلى عملائه بضرورة عدم الإفصاح عن أرقامهم السرية أو ثلاثة الأرقام المدونة خلف البطاقة الائتمانية.

وقال البنك الأهلي المصري بـ"فيس بوك" إن البنك رصد تداول رسائل وهمية ومنشورات يتم تداولها صادرة من جهات غير معلومة.

وأوضح البنك أن هذه الرسائل غير المعلومة تخطر الأشخاص المرسل لهم فوزهم بفرصة الدخول على سحب سيارة مقدمة من البنك الأهلي.

وأضاف البنك أن هذه الرسائل لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للبنك بأي صلة وأن الهدف منها هو الاحتيال محذرًا عملائه بعدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم إعطاء أي بيانات شخصية.

وحذر بنك كريدي أجريكول مصر عملائه عبر الخط الساخن التابع له من عدم صحة وجود اتصالات من موظفي خدمة العملاء بالبنك للحصول على معلومات على حساباتهم.

وحذر عملائه من عدم الإدلاء بالرقم التعريفي للبطاقات الائتمانية أو كلمة المرور أو 3 أرقام المدونة في ظهر البطاقة الائتمانية تحسبًا من السطو على حساباتهم.

كما حذر البنك العربى الأفريقي الدولي عملاءه والمتعاملين معه من إرسال جهات غير معلومة رسائل وهمية يستخدمون فيها اسم البنك، تخطر الأشخاص المرسل لهم هذه الرسائل بفوزهم بجوائز مقدمة من البنك.

وقال البنك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، إن تلك الرسائل لا أساس لها من الصحة ولا تمت إليه بأي صلة، وإن الهدف الأساسي منها هو الاحتيال على من أرسلت لهم هذه الرسائل، مهيبا بالعملاء والمتعاملين معه بضرورة توخي الحذر منها.

ونشر البنك نصائح للعملاء لحماية أنفسهم عند الدخول على مواقع إلكترونية تدعي الانتماء لبنوك معينة، وشملت هذه النصائح ضرورة التأكدمن عنوان الموقع "URL " الذي يدخل عليه العميل.

وقال البنك إن المواقع المعتمدة والصحيحة دائما تظهر عليها علامة قفل خضراء عند عنوان الموقع، وأن المواقع السليمة يسبقها "https "، وحرف الـ S معناه "security ".

وأضاف البنك "لو الموقع طلب منك بيانات زي اسمك أو تليفونك، اسأل نفسك طب هو عايز البيانات دي ليه قبل ما تكتب أي معلومات خاصة بيك".

وتابع: "مهم جدا تعرف أن مستحيل أي موقع للبنك يسألك عن بيانات خاصة برقم حسابك، بطاقاتك المصرفية أو الأكواد السرية الخاصة بها عن طريق موقع إلكتروني أو صفحات تواصل اجتماعي".

وذكر: "موقع الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك e-banking مستحيل يطلب منك بيانات عن أرقام بطاقاتك البنكية أو الأكواد السرية الخاصة بها".