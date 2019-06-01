» رسميًا.. انتقال "بقير" للدورى السعودى عبر بوابة هذا النادى

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نجح نادى أبها السعودى، فى ضم لاعب الترجي سعد بقير رسميًّا بعد لحظات من تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقه ضد الوداد البيضاوي المغربي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وكتب "أبها" على "تويتر": «رسميًّا أنهت إدارة نادي أبها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي سعد بقير بعقد يمتد لموسمين لتمثيل الفريق الأول في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

وقدم بقير البالغ من العمر 25 عامًا، مردودًا لافتًا مع الترجي في نسختي بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الماضي وهذا العام، وكان له دور مؤثر في التتويج باللقبين عبر إحرازه لأهداف حاسمة.

ونجح بقير في إحراز هدفين العام الماضي بمرمى الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يأتي التعاقد مع اللاعب التونسي  في إطار سعي النادي السعودي إلى تدعيم صفوفه استعدادا للمشاركة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.


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