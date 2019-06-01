الفوضى والملاحقة والإهمال ثالوث يواجه الإعلاميين فى عيدهم

01 يونيو 2019 - 11:39 ص

أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الإعلاميين يشهدون فترة مختلفة بشكل تام بسبب التحديات التى تقابلهم فى عملهم بسبب تداخل الآراء واقتحام غير المهنيين للمجال.

وأضاف المرسى فى تدوينته على "فيس بوك": "عيد الإعلاميين لهذا العام ربما يكون مختلفًا في مشهده وأجوائه وهو ما نرصده في الآتي:

1- مشهد ضبابي للاعلام المصري اختلطت فيه الأورق، يفتقد للبوصلة ولسياسة إعلامية واضحة ولإدارة إعلامية واعية مؤهلة.. مشهد تتفاقم فيه الفوضي والسلبيات والمشاكل في غالبية وسائل منظومة الإعلام المصري.

2- ملاحقات مستمرة من المجلس الأعلي للاعلام واللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين لعدد ليس بقليل من القنوات والبرامج والإعلاميين للخروج الصارخ علي المهنية والتجاوز الصريح للأخلاقيات ".

وتابع: "ثالثا أجواء من عدم الاهتمام بعيد الإعلاميين ليس فقط من قبل المسئولين لكن من قبل الإعلاميين أنفسهم ومن قبل المتابعين والمهتمين بالإعلام أيضًا لأول مرة لا أجد احتفالاً أو اهتمامًا يليق بهذه المناسبة ..

رابعًا.. شبه غياب لكم كبير اعتدنا عليه سابقًا من الكتابات والتهاني بعيد الإعلاميين سواء بوسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك/تويتر) وبوضوح أكثر شبه غياب للرغبة في التهنئة بهذه المناسبة ! ..

خامسًا.. أجواء من التوتر داخل ماسبيرو بتحويل سبعة من الاعلاميين للنيابة العامة، وهو أمر لا يليق بهذا الكيان الكبير الذي نأمل من قياداته في يوم عيدهم سحب البلاغات المقدمة ضدهم وحل المشاكل وتسوية الخلافات سواء كانت في العمل او شخصية داخل المبني " .