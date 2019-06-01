» "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، تقريرا مصورا يرصد أسعار الكعك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية.

وقال هشام كامل، مدير مديرية تموين الجيزة، إن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة تساهم في ضبط أسعار الكعك والبسكويت في السوق، وخلق توازن في الأسعار من خلال توفير شرائح مختلفة من الأسعار.

وأضاف مدير مديرية تموين الجيزة، أن الشركة القابضة تعمل على دعم المجمعات بسلع لخدمة المواطن بأسعار مناسبة في متناول الجميع.

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