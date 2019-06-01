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بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"

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القذافي وحميد الشاعري
القذافي وحميد الشاعري

متابعات - أمينة عبد العال

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كشف الفنان حميد الشاعري عن واقعة غريبة ربطته بالرئيس الراحل معمر القذافي، قبل تركه ليبيا.

وروى المطرب والملحن الموسيقي الليبي، حميد الشاعري، كواليس خروجه من ليبيا في أواخر سبعينيات القرن الماضي، بسبب الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتحدث "الشاعري"، خلال استضافته في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "عايشة شو"، المذاع طوال شهر رمضان، عن تصرف من القذافي لم ينساه أبدا طوال حياته، وهي عندما أمر بحرق "الأورغ" الخاص به.

وأشار إلى أنه نال "الأورغ" كجائزة أولى من المدرسة، وقتما كان عمره 16 عاما، ولكنه فوجئ بحرقه إلى جانب آلات موسيقية أخرى في ساحة المدرسة، وذلك بحجة أنها "آلات غربية".

ووصف حميد الشاعري مشهد حرق "الأورغ" الخاص به، الذي كان يعتبره مميزا جدا لديه، بأنه "موقف مؤثر" سيظل عالقا في ذاكرته للأبد.

وأكد حميد الشاعري أنه لم يكن لديه أي علاقة بالسياسة في ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية، وأنه بعد ذلك الموقف، قرر أن يغادر ليبيا في عام 1978.


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