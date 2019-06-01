بدء محاكمة المتهمين في أنصار بيت المقدس

01 يونيو 2019 - 11:47 ص

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، ومن المقرر أن تستكمل هيئة الدفاع مرافعاتها عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.