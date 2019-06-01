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المحكمة السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال

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وكالات

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السعودية تتحرى هلال رمضان السبت المقبل

دعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هـ، مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وجاء نص إعلان للمحكمة كاللاتي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.


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