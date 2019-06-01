» يطوف دول الخليج ليشتكى سيدة سبته عبر الهاتف

01 يونيو 2019 - 12:34 م

فى حادثة مثيرة من نوعها، غادر أحد المواطنين السعوديين من محافظة الخفجي إلى دولة الكويت عاقداً النية على إبلاغ السلطات الكويتية عن وصول رسائل مسيئة من هاتف كويتي لعدة أيام وعلى مدار الساعة.

وبالفعل استجابت السلطات الأمنية بالكويت بعد الإطلاع على تلك الرسائل، وتم الاستعلام عن صاحب الهاتف، وتبين أنها سيدة وتم القبض عليها.

وبمواجهتها، اعترفت السيدة بفعلتها دون توضيح الأسباب، لكنها أكدت أنها لم تتوقع حضوره للكويت ظناً بأنها بمنأى عنه.

وكان المواطن قد حاول مرارًا الاتصال بصاحب الهاتف الكويتي لكنه لم يرد، ما دفعه للاستغاثة بالسلطات الأمنية بالكويت التي سجلت بلاغه كقضية إساءة استخدام هاتف وتمت إحالته للمباحث الجنائية.