قطر توضح حقيقة استدعاء سفيرها في السودان

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت الخارجية القطرية حقيقة ما يتم تداوله من استدعاء السودان لسفيرها في قطر، بعد الأنباء التي تم تداولها.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أن مغادرة السفير هي في "إجازة قصيرة" وأنه أرسل مذكرة رسمية بذلك.

جاء ذلك في تغريدة للخاطر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "يتم حالياً تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية - كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته".

وكانت تقارير سابقة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في أبريل الماضي ذكرت أن السودان رفض استقبال وفد قطري رسمي يتقدمه وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير.

ونفت الخارجية السودانية حينها هذه التقارير، قائلة في بيان: "نفت وزارة الخارجية ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.. السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أوضح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".


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