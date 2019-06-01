تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس" لغدٍ

01 يونيو 2019 - 12:48 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة، وقررت إلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وإحضارهم الجلسة، مع استمرار حبس المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.