  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:29 م
بحث متقدم
الترجي

رئيس الوداد يكشف مفاجأة: لم ننسحب وهذا ما طلبنا

الفنان عمرو سلامة

مخرج شهير: "هل من حق المرأة ضرب زوجها بالسواك"

حسني

تدهور صحة حسن حسني.. وهذه الجهة تتولي علاجه

الوفد القطري

حقيقة انسحاب الوفد القطري من قمة مكة

قطر

فى ليلة القدر.. داعية سعودي: اللهم عليك بأمير قطر

هشام عشماوى

دفاع "بيت المقدس" يطالب بحضور هشام عشماوي

الخارجية القطرية

قطر توضح حقيقة استدعاء سفيرها في السودان

بن سليمان

تصريح مثير من تركي الحمد عن ولي العهد السعودي

رئيس وزراء قطر

شاهد.. رئيس وزراء قطر "نائم" في قمة مكة

سائحتين

اعترافات مثيرة لقاتل السائحتين الأوروبيتين بالمغرب

بالفيديو..

حقيقة انسحاب الوفد القطري من قمة مكة

عرب وعالم

الوفد القطري
الوفد القطري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. رئيس وزراء قطر "نائم" في قمة مكة

#

بالفيديو.. ولي العهد السعودي يصافح رئيس وزراء قطر

#

بيان من الرئاسة بشأن مشاركة "السيسى" فى قمم مكة

#

ملك عربي أول الغائبين عن "قمة مكة" الطارئة

دوري

بطولة

أهلي جدة

كاس

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر لحظة انسحاب وفد دولة قطر من قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت أمس في مكة المكرمة.

ويظهر الفيديو الذي نشره النشطاء في "تويتر": "انسحاب قطر من قمة مكة" وخروج أشخاص يرتدون ملابس رسمية من قاعة الاجتماع في بداية كلمة العاهل الأردني عبد الله الثاني، وذلك حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في نسختها العربية .

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الواقعة من قبل حكومة الدوحة أو القائمين على القمة، ومن أعضاء الوفد القطري الذي يترأسه رئيس الحكومة عبد الله بن ناصر آل ثاني.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكك حديد مصر تفلتر أوضاع العمال
» تطور سريع.. تدريب الأسماك على التجسس
» مفاجأة.. "جروس" خارج حسابات أهلى جدة
» هذه الأطعمة تسبب الكسل
» يطوف دول الخليج ليشتكى سيدة سبته عبر الهاتف
» الإفتاء.. كيف تحيى ليلة العيد؟
» أبل في ورطة بعد اختراق أجهزة آيفون
» المحكمة السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال
» بالفيديو.. معلمة تعتدي جسديًا على الأطفال في الحضانة
» نجار يمزق جسد زوجته فى نهار رمضان بالمرج
» بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان