حقيقة انسحاب الوفد القطري من قمة مكة

01 يونيو 2019 - 12:55 م

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر لحظة انسحاب وفد دولة قطر من قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت أمس في مكة المكرمة.



ويظهر الفيديو الذي نشره النشطاء في "تويتر": "انسحاب قطر من قمة مكة" وخروج أشخاص يرتدون ملابس رسمية من قاعة الاجتماع في بداية كلمة العاهل الأردني عبد الله الثاني، وذلك حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في نسختها العربية .



ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الواقعة من قبل حكومة الدوحة أو القائمين على القمة، ومن أعضاء الوفد القطري الذي يترأسه رئيس الحكومة عبد الله بن ناصر آل ثاني.



شاهد الفيديو..



