» سكك حديد مصر تفلتر أوضاع العمال

01 يونيو 2019 - 01:05 م

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية، تشكيل لجان لدراسة موقف ومستوى وحالة كل العمالة الموجودة بالهيئة سواء بنظام التعاقد أو اليومية والعمالة التي تعمل بعقد لمدة 55 يومًا.

وفي بيان لها أكدت أنه من المقرر أن تحدد اللجان المشكّلة من السكك الحديدية مدى الاستفادة من كل عامل وإمكانية إعادة تسكين العامل في موقع آخر من عدمه خاصة أن الهيئة تعاني نقصًا في العديد من المواقع على رأسها عمالة القطارات التي تصاحب الرحلات، وتقوم السكك الحديدية بناء على لجان الاختبار والقدرات الخاصة للعمالة المؤقت بإعادة تسكين من تراه مناسبا وحال رفض العامل سيتم إلغاء التعاقد معه أو عدم تجديد عقده.