مخرج شهير: "هل من حق المرأة ضرب زوجها بالسواك"

أثار المخرج الشاب، عمرو سلامة، جدلاً واسعًا من خلال نشره تغريدة على "تويتر" تساءل فيها عن إمكانية ضرب المرأة لزوجها بالسواك، ما اعتبره البعض إشارة منه إلى تفسير العلماء لقول الله تعالي "وَاضْرِبُوهُنَّ"، أي الضرب بالسواك، لا بالعصا أو السوط.

وكتب "سلامة" على حسابه الرسمي على "تويتر": "هل من حق المرأة أيضًا ضرب زوجها بفرشة الأسنان والسواك ودونها من أدوات تنظيف الأسنان الذي يقترحها المفسرون أم هو حق للرجل فقط؟".

وتفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، حيث علق أحدهم:" أبقى خليها تضربك بتوكة الحزام".

وهناك أقوال لبعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: من سورة النساء "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"، حيث فسر قول: "واضربوهن" "بالسواك ونحوه".

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم.

وجاء في الموسوعة الفقهية: قال المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة: يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه، أو بمنديل ملفوف، أو بيده، لا بسوط، ولا بعصا، ولا بخشب؛ لأن المقصود التأديب.





