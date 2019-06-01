لطمة جديدة لإيران بالمطارات الأجنبية

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وكالات

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تقدمت إيران بشكوى إلى وكالة تابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى مشكلة استمرار مواجهة الطائرات الإيرانية لمشكلة عدم تزويدها بالوقود في المطارات الأجنبية بسبب العقوبات الأمريكية.

من جهته أوضح مرتضى دهقان، مديرية الملاحة الجوية والشؤون الدولية في إيران، أن قضية عدم تزويد الطائرات التابعة لشركات الطيران الإيرانية بالوقود في عدد من المطارات الأجنبية قد أبلغت به سابقًا منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأوضح دهقان أن العقوبات الأمريكية ضد إيران سبب في قضية عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، لافتا إلى أنها ”مخالفة“ لجميع اللوائح الدولية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن حظر عدد من شركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك إيران "إير".

وبسبب العقوبات الأمريكية، رفضت المطارات الأجنبية تسليم الوقود لطائرات الركاب الإيرانية، مما تسبب بمشكلة لركاب هذه الطائرات.


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