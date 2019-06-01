» بعد تشوه وجهها.. نوال الزغبي تصدم جمهورها

صدمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها بأحدث صورة نشرتها لها "بدون مكياج" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" .

وبدت الزغبي بإطلالة من دون مكياج أظهرت ملامحها الطبيعية، وأطلق عدد كبير التعليقات التي ركزت على ذلك.

وتفاعل رواد التواصل مع الصور، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "أول مرة تعملها نوال الزغبي وتطلع بدون مايك أب برافو" و"أجمل بدون مايك اب" و"حلوة هالصورة..عطبيعتك" و"واو أحلى بكتر من المايك أب كتير حلوة".

وكانت نوال قد كشفت في وقت سابق سبب تشوه وجهها، لافتة إلى أنها خضعت لعملية تكبير شفاه وأن الفيلر كان فاسدًا، ما سبب حدوث التهابات في وجهها وتورمه.