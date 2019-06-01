» جائزة مالية ضخمة فى انتظار بطل أوروبا 2019

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أمريكا

هواوي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز المالية المقرر لنهائي دورى الأبطال مساء اليوم بين ليفربول الإنجليزي وتوتنهام.

ومن المقرر أن يحصل الفائز على أموال أكثر من المعتاد؛ لأن هذه النسخة تشهد زيادة في الإيرادات بنسبة 30% عن المواسم الماضية.

وتشير التوقعات إلى أن ليفربول سيحصل على مبلغ إجمالي قدره 97.8 مليون يورو في حال تتويجه باللقب، بينما سيجني توتنهام 95.1 مليون يورو في حال فوزه بالكأس للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات دوري الأبطال إلى 2.1 مليار يورو تقريبًا، لتوزيعها على الأندية المشاركة في البطولة.


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