سر خطير وراء حظر الطماطم التركية بروسيا

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أعادت وكالة مراقبة المنتجات الزراعية الروسية "Rosselhoznadzor"، واحد وخمسين طنًا من الطماطم المقبلة من تركيا، لاحتوائها على مواد ضارة للزراعة.

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة زمان التركية: فقد أوضحت الوكالة أن فرق الحجز الزراعي لاحظت وجود آفة الحفار أوراق الطماطم، مؤكدة أن التشريعات الروسية تحظر دخول تلك المنتجات إلى البلاد وتستوجب إعادتها إلى تركيا.

وكشفت المصادر المطلعة على حركة التجارة بين البلدين أن السلطات الروسية أعادت حتى الآن 310 أطنان من الطماطم الواردة من تركيا منذ مطلع العام الجاري.


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