  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
السيسي

"تواضروس" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الدخيل

فيديو لـ"تركي الدخيل" يثير الجدل بسبب "قبلة"

الدولار الجمركي

تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16جنيهًا في هذا التوقيت

ارشيف

شاهد.. 3 انفجارات تهز العاصمة الروسية

محمد صلاح

هل يصوم صلاح فى مباراة ليفربول اليوم؟

ترامب

"ترامب" يكشف عن اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

ارشيف

سر خطير وراء حظر الطماطم التركية بروسيا

صلاح

رسالة عاجلة من عمرو أديب لمحمد صلاح قبل نهائي أوروبا

الملك سلمان

العاهل السعودي يتصدر صحيفة سعودية باحتفاء مثير

ارشيف

لطمة جديدة لإيران بالمطارات الأجنبية

تفعيل موقع وصفحات إلكترونية لـ"حياة كريمة" الرئاسية

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة: نشارك التضامن الاجتماعى فى "حياة كريمة"

#

الداخلية تتخذ 10 إجراءات لمساعدة الفقراء.. تعرف عليها

#

"البشير" يتعهد بإجراء اصلاحات اقتصادية

#

«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

انطلق الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتهدف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

كما تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في جميع مؤسسات الدولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لهذا السبب تجدد تظاهرات السترات الصفراء بباريس
» 5 معلومات لا تعرفها عن "استيكر" المرور الجديد
» قطر تستدعى السفير السوداني بالدوحة للتشاور
» الإفتاء تحذر من هذه الصلاة فى العيد
» الصحة تطلق حملات لضبط الأدوية المغشوشة
» "الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن طقس العيد
» تفعيل موقع وصفحات إلكترونية لـ"حياة كريمة" الرئاسية
» بعد الصين.. ترامب يوجه صفعة جديدة للهند
» أمريكا تكشف السبب الحقيقى وراء انقلابها على هواوى
» بعد تشوه وجهها.. نوال الزغبي تصدم جمهورها
» جائزة مالية ضخمة فى انتظار بطل أوروبا 2019

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان