تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16جنيهًا في هذا التوقيت

01 يونيو 2019 - 02:16 م

أعلنت وزارة المالية، في بيان أطلعت "المصريون" على نسخة منه، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، عند 16جنيهًا اعتبارًا من أول يونيو 2019، ولمدة شهر تنتهى فى30 يونيو 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، التى ستخضع لسعر الدولار الجمركى المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 30 مايو 2019، الذى يبلغ 16,8648جنيه.

كانت الوزارة قد أعلنت فى 30 أبريل الماضى، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا خلال الفترة من أول مايو 2019، حتى 31 مايو 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، التى خضعت لسعر الدولار الجمركى المعادل لسعر صرف الدولار المعلن، آنذاك، من البنك المركزى، الذى بلغ 17,2409جنيه.