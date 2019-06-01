شاهد.. 3 انفجارات تهز العاصمة الروسية

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أصيب 27 شخصًا على الأقل وفقد اثنان جراء 3 انفجارات هزت مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية «أصيب شخصان بجروح شظية متوسطة الشدة، وتم تدمير مبنى الورشة لتصنيع الديناميت على مساحة 100 متر مربع».

وأضاف أن الانفجارات أسفرت أيضًا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.

من جانبها أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليًا وقف انتشار النيران.


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