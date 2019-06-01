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"الري": هذه هى خططنا لمواجهة التحديات المائية

الحياة السياسية

وزير الري
وزير الري

إيمان هاني

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كشف الدكتور رجب على عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، عن وجود تحديات مائية تواجه الوزارة قائلاً: "توجد تحديات مائية تواجهنا وعلى رأسها ثبات حصتنا من المياه رغم تزايد الاحتياجات المائية باستمرار نتيجة الزيادة السكانية.

وأضاف "عبد العظيم"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن الوزارة وضعت إستراتيجية لمواجهة هذه التحديات مبنية على 4 محاور تتمثل في ترشيد الاستهلاك، والتنمية وتنقية المياه من التلوث وتنمية الموارد المائية، وتهيئة المناخ العام لتطبيق الاستراتيجية.

وتابع أن الطاقة أصبحت عنصر رئيسي ومحدد في إدارة المياه، ونظرًا لكون البترول مصدر مكلف للطاقة، فالعالم أجمع يبحث عن مصادر بديلة للطاقة، موضحًا أن الوزارة بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية بدلًا من السولار بآبار المياه الجوفية في محافظات الوادي الجديد وأسوان بنحو 100 بئر؛ نظرًا لصعوبة وصول السولار للمحافظات النائية، فضلًا عن توافر الطاقة الشمسية بكميات هائلة فيها.

وأوضح، أن تشغيل البئر لمدة 3 سنوات بالسولار يعادل تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل البئر لسنوات طويلة قد تستمر لـ 20 عاما، وهذا يؤكد أن اقتصاديات هذا المشروع واعدة ومربحة، ولذا تم الإسراع في إنشاء محطة شمسية بجميع الآبار التي تعمل بالسولار في الوادي الجديد، متوقعًا أن يكون هناك 150 بئرا يعمل بالطاقة الشمسية خلال أغسطس المقبل، منوهًا بأن الوزارة تعمل على تغطية جميع الآبار التي تعمل بالسولار بالوادي الجديد بالطاقة الشمسية، والتي يتبقى منها نحو 170 بئر خلال 3 سنوات.

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