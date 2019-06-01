  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
السيسي

"تواضروس" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الدخيل

فيديو لـ"تركي الدخيل" يثير الجدل بسبب "قبلة"

الدولار الجمركي

تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16جنيهًا في هذا التوقيت

ارشيف

شاهد.. 3 انفجارات تهز العاصمة الروسية

محمد صلاح

هل يصوم صلاح فى مباراة ليفربول اليوم؟

ترامب

"ترامب" يكشف عن اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

ارشيف

سر خطير وراء حظر الطماطم التركية بروسيا

صلاح

رسالة عاجلة من عمرو أديب لمحمد صلاح قبل نهائي أوروبا

الملك سلمان

العاهل السعودي يتصدر صحيفة سعودية باحتفاء مثير

ارشيف

لطمة جديدة لإيران بالمطارات الأجنبية

بعد إغلاق الجزيرة..

قطر تستدعى السفير السوداني بالدوحة للتشاور

عرب وعالم

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مظاهرات في السودان بسبب شيماء سيف

#

السودان.. تشكيل حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية

#

وفاة لاعب منتخب قطر إثر حادث أليم

#

فرنسا تعلن عودة سفيرها لدى روما

أعلنت الخارجية السودانية، أنه تم استدعاء السفير السوداني بالدوحة للتشاور وسيعود لعمله خلال ساعات.

ونشرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا على موقعها الإلكتروني، اليوم  قالت فيه "تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تفيد أن سفير السودان لدى قطر السفير فتح الرحمن علي محمد قد استدعى إلى الخرطوم للتشاور وسيغادر السفير إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات القادمة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، قد ذكرت اليوم أن الأنباء التي تتحدث عن استدعاء السفير عارية تمام من الصحة، لافتة إلى أن السفير أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته.

وقالت الخاطر، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يتم حاليا تداول خبر عار عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص".

وتابعت "بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية، كما جرت العادة، بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته".

وكانت أجهزة الأمن السودانية قد أبلغت، أمس الجمعة، مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وفقا لقناة "الجزيرة".

قال ضباط الأمن إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مدير مكتب "الجزيرة" أي قرار مكتوب.

كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة "الجزيرة" اعتبارا من الآن.

واستنكرت شبكة "الجزيرة الإعلامية" في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرءوف الماحي.

وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لهذا السبب تجدد تظاهرات السترات الصفراء بباريس
» 5 معلومات لا تعرفها عن "استيكر" المرور الجديد
» قطر تستدعى السفير السوداني بالدوحة للتشاور
» الإفتاء تحذر من هذه الصلاة فى العيد
» الصحة تطلق حملات لضبط الأدوية المغشوشة
» "الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن طقس العيد
» تفعيل موقع وصفحات إلكترونية لـ"حياة كريمة" الرئاسية
» بعد الصين.. ترامب يوجه صفعة جديدة للهند
» أمريكا تكشف السبب الحقيقى وراء انقلابها على هواوى
» بعد تشوه وجهها.. نوال الزغبي تصدم جمهورها
» جائزة مالية ضخمة فى انتظار بطل أوروبا 2019

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان