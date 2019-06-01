فيديو لـ"تركي الدخيل" يثير الجدل بسبب "قبلة"

01 يونيو 2019 - 02:27 م

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، للسفير السعودي لدى أبو ظبي، تركي الدخيل، وهو يقبل كتف أحد الأشخاص خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز لولي عهد إمارة دبي حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتبين لاحقا أن الدخيل قبل كتف مدير المراسم الملكية، خالد العباد، الذي كان يشير بيديه إلى موظفي الضيافة الذين كانوا يحملون القهوة للضيوف وكان يقف الدخيل وراءه قبل أن يقبل كتفه.

وفي حين قال مغردون إنه قبل كتفه كي يسمح له بالدخول، قال آخرون إنه قبله من باب الاحترام ليس إلا.

وأشار مغردون إلى أن ما قام به الدخيل يتنافى مع المناصب التي يعمل بها، وآخرها سفير الرياض لدى أبو ظبي.



