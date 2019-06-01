"تواضروس" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

01 يونيو 2019 - 02:39 م

وجه البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاءت نص الرسالة كالآتي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، ويبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في سبيل بناء مصر الحديثة، دمتم ودامت جهودكم لتحقيق آمال وطموحات المصريين في الوصول إلى الغد المشرق الذي يستحقونه ".

كما أرسل البابا تواضروس للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برقية للتهنئة بعيد الفطر المبارك ونصت على الاتى: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم في جهدكم الصادق وعملكم الدؤوب لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب .