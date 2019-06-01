» 5 معلومات لا تعرفها عن "استيكر" المرور الجديد

ترددت في الأيام الأخيرة، إخبار عن إصدار إدارة المرور ملصق جديد "استيكر" عند ترخيص السيارات، حيث يساعد على حفظ معلومات السيارة وتسهيل رصد المخالفات .

من جانبه، اللواء مدحت قريطم مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا، قال إن الاستيكر الجديد هو ملصق مروري يحتوى على شريحة دقيقة جدا يتم شحنها في المرور مع بداية الترخيص،تحتفظ داخلها بمعلومات السيارة مثل رقم الشاسيه والموتور وغيرها.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "عربيتي" على "راديو مصر"، أن هناك بالفعل بعض القوارئ التي تم تركيبها، منها واحد عند أكاديمية الشرطة بالتجمع.

وأشار إلى أن "مهمة الاستيكر الجديد ليست تسهيل رصد المخالفات فقط بل إنه يساعد كذلك في عمل أبحاث كتير جدا مهمة عن عدد المركبات االتي تمر في شارع معين وأنواعها وغيره".

وأوضح أن هذه الملصق يمكن استخدامه فيما بعد في إدارة حركة المرور الذكية، حيث يخبر النظام عن عدد السيارات عند إشارة معينة والعدد عن الإشارة المقابلة بحيث تخضع الحركة للكثافات وليس الوقت كما يحدث حاليا.

وأكد اللواء قريطم أن هذا الملصق مهم جدا في حال سرقة المركبة حيث يتم إبراغ جميع القوارئ بالشوارع حتى لو تم نزع الاستيكر أو إتلافه، حيث إنه بمجرد محاولة نزعه يتلف وتلتقطه القوارئ فوارا.

واختتم بأن هذا الاستيكر كذلك سيسهل كثيرا رصد السيارات التي تستخدم في أعمال إرهابية، مؤكدا أن مطار القاهرة مؤمن بالكامل بهذه الطريقة.