أسطورة ليفربول يطالب "صلاح".. بهذا الأمر

01 يونيو 2019 - 04:26 م

طالب الأسطورة الانجليزية ستيفن جيرارد، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي بحصد لقب دوري أبطال أوروبا الليلة، حيث من المقرر أن يلتقي ليفربول وتوتنهام في النهائي الأوروبي الليلة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكتب ستيفن جيرارد عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، "محمد صلاح.. إجلب لنا السادسة".

ونجح ليفربول فى حجز مقعده بنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول "الريمونتادا" بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق النجم المصري محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.

ويتطلع ليفربول للحصول على لقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والانفراد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجاً باللقب القاري خلف ناديا ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، بجانب تعويض الإخفاق في الحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" الذي ذهب إلى مانشستر سيتي فى الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.