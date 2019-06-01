شاهد.. دينا الشربيني تثير الجدل بملابس "الهضبة"

01 يونيو 2019 - 05:07 م

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة دينا الشربينى من مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" وهي ترتدي نفس ملابس الفنان عمرو دياب الذي ظهر بها في إعلان شركة "فودافون" الأخير، تحديدًا في المشهد الذي كان يلعب فيه كرة القدم.

وانهالت التعليقات على الصورة التي تداولت بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى من متابعي الثنائى، فالبعض منهم أشاد بجمال صور دينا الشربيني وعمرو دياب، وآخرون علقوا بسخرية نظرًا لارتدائهما نفس الملابس.

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