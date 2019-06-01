تصريح مهم من "ماني" عن "صلاح"

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محمد صلاح

ليفربول

مدريد

مانى

أشاد اللاعب ساديو ماني نجم منتخب السنغال المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، بمهارات زميلة اللاعب محمد صلاح لافتا إلى أنه لا يهمه من سيسجل في مباراة توتنهام، الليلة، ولكن الأهم التتويج باللقب.

ومن المقرر ان يلتقي فريق ليفربول الانجليزي مع مواطنه توتنهام في التاسعة مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال ماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "من يسجل الأهداف في نهائي الأبطال؟ أنا أو صلاح، كل ما نريده هو التتويج بالكأس، وأحيانًا التفكير في هذا الأمر يجعلني مريضًا".

وأضاف: "صلاح يقدم أداءً مدهشًا منذ الموسم الماضي، والفريق الذي يرغب في تحقيق الألقاب يحتاج إلى لاعبين مثله، إنه أكثر من يسجل أهدافًا، وأعتقد أنه في حالة عدم وجوده مع ليفربول لم نكن سنصل إلى نهائي دوري الأبطال، لأنه أحرز الكثير من الأهداف المهمة".

وتابع ماني: "الأهم في مباراة اليوم هو الفوز باللقب، صلاح يسجل أو فيرمينو أو أنا، المهم أن نتعاون جميعًا".

وأتم النجم السنغالي: "توتر علاقتي مع صلاح؟ نحن أصدقاء والمنافسة بيننا تكون في كرة القدم فقط وهذا أمر طبيعي، ويجعل الأمور مثيرة بشكل أكثر".


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