شاهد.. معتمرون يلقنون مصريًا علقة ساخنة أمام الكعبة

محمد فضل
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لاعتداء عدد من المعتمرين على رجل مصري أمام الكعبة بعد ادعائه أنه المهدي المنتظر.
ونشر حساب لناشط سعودي الفيديو وعلق عليه قائلًا :" مصري الجنسية يعلن من مكة ومن جوار الكعبة انه المهدي .. طبعاً ما يحتاج اقول لكم وش صار فيه".
ويظهر في الفيديو شد وجذب بين المعتمرين والرجل المصري وصوت سيدة تصرخ وتدافع عنه، وسخر النشطاء من الفيديو فيما استنكر آخرون الاعتداء عليه في الحرم المكي من أمام الكعبة بأن هذا الفعل لا يجب أن يحدث في هذا المكان.
مصري الجنسية يعلن من مكة— MBS???? محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) 1 يونيو 2019
ومن جوار الكعبة انه المهدي ??
طبعاً ما يحتاج اقول لكم وش صار فيه.#شهار pic.twitter.com/rmwC4jwecp
فجر03:16 ص
فجر
03:17
شروق
04:56
ظهر
11:58
عصر
15:37
مغرب
18:59
عشاء
20:29