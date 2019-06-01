» قصف سوري يستهدف الجولان

01 يونيو 2019 - 09:12 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، رصده لقذيفتي "هاون" أطلقتا من الأراضي السورية، وسقطتا في هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "تم التعرف على عمليتي إطلاق من الأراضي السورية باتجاه منطقة الحرمون في الجولان، ولا توجد خسائر بشرية أو مادية".

وأشار إلى أنّ "التفاصيل قيد المراجعة".

والإثنين الماضي، أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، تعرض موقع عسكري شرق "خان أرنبة" بريف محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد، لقصف إسرائيلي، ما أدى لسقوط قتيل وإصابة آخر.