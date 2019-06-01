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غدًا.. السيسي يكرم حفظة القرآن في احتفال ليلة القدر

الحياة السياسية

السيسي وحفظة القرآن
السيسي وحفظة القرآن

وكالات

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غدًا.. «السيسي» يلقي كلمة في اجتماعات المائدة المستديرة بالصين

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأحد، الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بليلة القدر، ويكرم الرئيس العشرة الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم والتي تبلغ قيمة جوائزها مليونًا و100 ألف جنيه.

يحضر الاحتفال كبار قيادات الدولة والوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وكبار القيادات الدينية بالدولة.

ويكرّم الرئيس السيسى، خلال الاحتفال، العشرة الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم والتى أقامتها وزارة الأوقاف، وتبلغ قيمة الجوائز مليونا و100 ألف جنيه.

وأسفرت نتيجة المسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم عن فوز المتسابق رأفت عبدالستار من مصر، بالمركز الأول في حفظ وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده، وعبدالرحيم محمد على، بالمركز الأول في الفرع الثاني الحفظ والصوت الحسن والتجويد، وسارة محمد زكريا، بالمركز الأول في فرع الناشئة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاحتفال بليلة القدر من الأيام المشهودة لوزارة الأوقاف على مدى تاريخها، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية لتكريم حفظة القرآن الكريم.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي سيكرم خلال احتفال هذا العام بليلة القدر، 10 من حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

وأوضح أن هذا الاحتفال السنوى مخصص لتكريم أوائل الفائزين في المسابقة العالمية من حفظة القرآن الكريم دعمًا لفهم القرآن الكريم معنى ومضمونًا وتطبيقه في سلوكنا والعمل بما فيه.

وأشار "جمعة" إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على مواصلة الجهود لتصويب الخطاب والفكر الدينى بالاهتمام بالقضايا الإنسانية والأخلاقية والارتقاء بمستوى الأئمة ودعم قيم العمل وإتقانه والمواطنة والتعايش والتسامح ونبذ العنف والتصدى للفكر المتطرف المخالف لتعاليم الدين الإسلامي السمحة.


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