طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمواجهة البطالة

01 يونيو 2019 - 09:46 م

تقدمت سارة صالح، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، بطلب مناقشة عامة إلى البرلمان، حول سياسة الحكومة لمواجهة البطالة في جنوب سيناء، بعد تزايد المعدلات بين شبابها، بعد انتهاء الموسم السياحي بالمحافظة.





وقالت "صالح" فى طلبها: "شباب جنوب سيناء كغيرهم من شباب مصر، أفنوا عمرهم في مراحل التعليم المختلفة وتحملت أسرهم مصروفات ونفقات باهظة من أجل تعليم، ولم يتأخروا عن تبلبية نداء الوطن، بعد إنهاء المرحلة الجامعية، ونالوا شرف الخدمة في صفوف القوات المسلحة، ووقفوا خلف الدولة المصرية عند المحن والأزمات التي شهدتها بعد عام 2011، مواقف الرجولية خير شاهدة عليهم".





وأضافت: "هناك بطالة حقيقية وارتفاع في معدلاتها داخل محافظة جنوب سيناء، فهي بطبيعتها سياحية، تنشط خلال المواسم السياحية، أما دون ذلك، فشبابها يئن من البطالة، ويبحث عن مصدر عمل شريف، إلا أن الظروف الاقتصادية تقف ضده".







