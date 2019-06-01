» فيديو.. لهذا السبب استهدفت إيران ناقلات نفط سعودية

01 يونيو 2019 - 10:02 م

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا يكشف الهدف الخبيث للنظام الإيراني باستهدافها أربع سفن تجارية حاملات نفط قبالة سواحل الإمارات خارج مضيق هرمز الشهر الجاري، حيث ذكر التقرير أن هذه الواقعة كانت محاولات من الإيرانيين لرفع سعر النفط الخام في أنحاء العالم.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتهاما رسميا لإيران، خلال التقرير، بمهاجمة ناقلات النفط الإماراتية السعودية، ملقيًا المسؤولية على إيران في هجمات الشهر الجاري على ناقلات نفطية في الخليج، حيث ذكر أنها محاولة من طهران لرفع أسعار النفط العالمية.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن أدلة على أن إيران كانت وراء الهجمات ستقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم.