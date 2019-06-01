داعية سلفي يفتي بتحريم بيع الألعاب النارية في العيد

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سامح
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أفتى الداعية السلفي، سامح عبدالحميد  بأنه لا يجوز بيع الألعاب النارية خلال عيد الفطر المبارك، لما تسببه من أذي وقد تؤذي السمع والبصر نظرًا لما تسببه من شرار متطاير.

وأضاف عبدالحميد لـ"المصريون"، أنه "لا يجوز بيع الألعاب النارية التي تؤدي إلى ترويع الآمنين وفيها إسراف وتضييع للمال، فهي تؤذي المواطنين بأصواتها العالية المُزعجة".

وتابع: "هذه المفرقعات غير مأمونة الاستعمال، وتؤدي لحوادث وحرائق وانفجارات، وتؤذي السمع والبصر بسبب الشرر المتطاير؛ كما يتعدى الضرر إلى الجلد بسبب رمادها".

وقال عبدالحميد، إن "هناك العديد من العاهات المستديمة التي وقعت بسبب هذه الألعاب الخطيرة في الأفراح والمناسبات والتي تقلبها إلى حزن وغم في كثير من الأوقات، وما فيها من استهتار بحياة المواطنين".

 

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